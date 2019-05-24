15 metre yükseklikte borç pazarlığı

Zonguldak’ta Hüseyin D. isimli engelli vatandaş 3 bin liralık borcu nedeniyle icralık olduğunu söyleyip 6 katlı binanın çatısına çıktı. Yaklaşık bir saat çatıda kalan engelli adam ekiplerin iknalarının ardından çatıdan indi.

Edinilen bilgiye göre olay, Fevzipaşa Caddesi’nde 6 katlı bir iş hanının çatısında meydana geldi. İddialara göre, 3 bin lira borcu olduğu öğrenilen Hüseyin D. isimli engelli vatandaş elindeki bastonuyla birlikte binanın çatısına çıktı. Ardından da polisi arayarak kendisini aşağıya atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir ihtimale karşı branda gerdirdi. Bu sırada sivil polisler de çatıya çıkarak 3 bin lira borcu olduğunu söyleyen engelli vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Psikolog da olay yerine gelerek bir süre Hüseyin D.’yi iknaya çabaladı.

Yaklaşık bir saat boyunca ikna çabalarının sürdüğü olayda meraklı vatandaşlar da adeta yollara taşarak olayı cep telefonlarına kaydetti. Bu sırada bir vatandaş yola atlayarak çatıdaki Hüseyin D.’ye “Atlama. Atlarsan adam değilsin” diyerek tepki gösterdi. Tepkili vatandaşı polis ekipleri bölgeden uzaklaştırdı.

Ekiplerin ikna ettiği Hüseyin D., vücudunu jilet ve cam kesikleriyle yaralaması sebebiyle ambulansa alındı. Ambulansta tedavisi yapılan Hüseyin D. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

