15 metre yükseklikteki ağaçtan düşen adam öldü

Zonguldak’ta çıktığı ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osmanbeyler köyünde 54 yaşındaki Rıza Akman, arsasındaki ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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