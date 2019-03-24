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15 metrekarelik odada ürettiği yemle, hayvanlarını besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

RİZE'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64), 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15  kilo arasında yem üretmeyi başardı.

15 metrekarelik odada ürettiği yemle, hayvanlarını besliyor

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64), 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretmeyi başardı. Kaya, piyasa değerinin 10'da biri maliyetine ürettiği yem ile hayvanlarını besliyor.
Dağsu Mahallesi'ndeki ahırında hayvancılık yapan emekli öğretmen ve motorkros meraklısı Recep Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. 15 metrekarelik karanlık bir oda oluşturan ve oda ısısını 18 dereceye ayarlayan Kaya, metal plakalar üzerinde buğday, arpa ve yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile15 kilo arasında yem üretmeyi başardı. Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3,5 ton yem elde etti. Recep Kaya, piyasa değerinin 10'da biri maliyetine ürettiği yemle hayvanlarını besliyor.
'PROTEİN ORANI ÇOK YÜKSEK'
Hayvanlarının yemini kendisinin ürettiğini anlatan Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Hayvancılık da dışa bağımlı olmaktan kurtulmak için üretmeliyiz. Ben kendi yemimi kendim üretmeyi başardım, bunu herkes denemeli. Ülke, hayvancılık ve tarımla kalkınır. Bu yöntemi hayvancılıkla uğraşan herkese tavsiye ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

15 metrekarelik odada ürettiği yemle, hayvanlarını besliyor15 metrekarelik odada ürettiği yemle, hayvanlarını besliyor15 metrekarelik odada ürettiği yemle, hayvanlarını besliyor15 metrekarelik odada ürettiği yemle, hayvanlarını besliyor

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