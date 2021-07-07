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15 metrelik kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

07.07.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da meyve toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kuyuya düşen Emine A.(65), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirtilen kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15 metrelik kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1623'üncü Sokak'ta bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 65 yaşındaki Emine A., meyve toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Uzun süre Emine A.'dan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışmalarına başladı. Emine A.'yı kuyuda bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 65 yaşındaki kadının uzun süre kuyuda kurtarılmayı beklediği belirtildi.

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 65 yaşındaki kadını uzun uğraşlar sonucunda kuyudan çıkarmayı başardı. Emine A.', sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Emine A.'nın vücudunda ufak kırıklar olduğu belirtilirken, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

(DHA)

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Ankara
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