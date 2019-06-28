HABER

15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde depremde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi.

15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde depremde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi. Yıkım ustası Razi Pala, 15 metre yüksekliğindeki minareyi matkap ve spiral taşı ile yıkmaya başladı.
Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 1969 yılında yaptırılan Mısr-i Zunun Camii'nin minaresi, 1983 yılında meydana gelen depremde zarar gördü. Tuğladan inşa edilen minarede deprem sonrası oluşan çatlaklar, her geçen yıl biraz daha büyüdü. Tehlikenin büyümesi üzerine, Oltu Belediyesi'ne bilgi verildi. Belediyenin yıkım kararı verdiği minare için yıkım çalışması başlatıldı. 15 metre yüksekliğindeki minarenin yıkımını alan Razi Pala, darbeli matkap ve spiral taşı ile tuğla minarenin sökümüne başladı.
Daracık minarede çalışmanın çok zor olduğunu belirten Razi Pala, "Her an dikkatli olmak zorundasın. Toz bir taraftan, tehlike bir taraftan. Burada belli bir düzen, iş makinası yok" dedi.
Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, "Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü. Geçen zaman içerisinde tehlike oluşmaya başlayınca Oltu Belediyesi yöneticilerinin bilgisi dahilinde yıkımı başlattık. Razi Pala ustanın yıkımı tamamlamasından sonra camiye yeni bir minare yaptıracağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Gürün tarihi bilimsel olarak ele alındıGürün tarihi bilimsel olarak ele alındı
Dağıtıcı olarak işe başladığı gazetenin sahibi olduDağıtıcı olarak işe başladığı gazetenin sahibi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP il binasında kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

"Sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere operasyon!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.