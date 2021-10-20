HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 metrelik uçurumdan uçan sürücü kendi alkol testini kendi yaptı: Alkollüyüm o zaman

15 metrelik uçurumdan uçan sürücü kendi alkol testini kendi yaptı: Alkollüyüm o zaman

20.10.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü polis ekiplerinin alkol kontrolüne itiraz ederken, “Kazada ölmediğime pişmanım” dedi. Kendi alkol testini kendi yapmak isteyen sürücü, kendi yaptığı testte 1.69 promil alkollü çıkınca polis ekiplerine bakıp, “Ben alkollüyüm o zaman” dedi.

15 metrelik uçurumdan uçan sürücü kendi alkol testini kendi yaptı: Alkollüyüm o zaman

Kaza, Aksaray - Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray’a gelen Fatih B. (35) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

"ŞURADAN UÇUYORUM,ÖLMÜYORUM"

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamada atlatan araç sürücüsü Fatih B.’ye (35) alkol testi yapmak istedi. Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, “Böyle bir şey yok. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım” dedi.

KENDİ ALKOL TESTİNİ KENDİ YAPTI: BEN ALKOLLÜYÜM O ZAMAN

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, “Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?” dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve “Al sen kendin üfle” diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Sürücü, “Kaç olursa ben alkollüyüm?” derken, polis memuru, “50’yi geçerse alkollüsün” dedi. Kendi elleriyle alkol metreye üfleyen sürücü daha sonra elinden alkol metreyi almak isteyen polis memuruna, “Bir dakika ben bakacağım” deyip vermedi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, “1.69 oldu. Ben Alkollüyüm o zaman, ben alkollüyüm o zaman” dedi.

"KUSURA BAKMAYIN BEN TERBİYESİZ BİR ADAMIM"

Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı. Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, “Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin” dedi. Ardından karşısında kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, “Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım” diyerek özür diledi.

Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi: Çok ağrıma gittiLiseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi: Çok ağrıma gitti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Milyonları ilgilendiren teklif!

Milyonları ilgilendiren teklif!

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.