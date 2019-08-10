1,5 milyon Euro'luk yat, film senaryolarını aratmayan yöntemle çalındı

Taylan YILDIRIM/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık şebekesi, piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan lüks yatı film senaryolarını aratmayan yöntemle çaldı. Karı koca görünümündeki Rus çift, yanlarındaki iki kaptanla bir hafta süreyle şirketin en lüks yatını 12 bin euroya kiraladıktan sonra Marmaris açıklarına demirledi. Ardından da şebekenin diğer üyeleri yatı kaçırdı. Dünyada sadece 67 tane bulunan yatın çalındığından şüphelenilmemesi için de üzerinde takip sistemi söküldü, başka bir gemiye takıldı. Firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait 'Ghost 3' isimli 21 metre uzunluğundaki yelkenli yat, 13 Temmuz'da Rus olan karı koca görünümündeki çift tarafından bir hafta süre için 12 bin euroya kiralandı. Hırsızlık şebekesinin üyeleri aynı gün akşam saatlerinde teslim alıp marinadan çıkardıkları yatı, Marmaris açıklarına demirledi. Şirketin takip sistemine göre bir hafta süreyle Marmaris koylarını gezdiği görülen yatın, çalındığı ise 19 Temmuz günü teslim edilmemesiyle ortaya çıktı.