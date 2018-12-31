1,5 milyon lira ödülle aranan DEAŞ’lı kadın terörist, bu kez tutuklandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde ’Mavi’ kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci (24) Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan Ayşenur İnci, 2013 yılında E.O. ile evlenmesinin ardından 2014 yılında kız çocuğu dünyaya getirdi. Adıyaman'da DEAŞ'ın faaliyetlerine katılan Ayşenur İnci, yasa dışı yollarla Suriye’ye giderek burada terör örgütü DEAŞ’a katıldı. 5 yıl Suriye'de kalan İnci, babasının iknasıyla örgütten kaçmaya karar verdi. Örgütten başka birinin telefonu ile babasından yardım isteyen Ayşenur İnci, babasının Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına durumu bildirmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Suriye’de DEAŞ’ın elinden kaçan İnci, bu sırada terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgede esir alındı. PKK/PYD terör örgütü tarafından 8 ay esir olan Ayşenur İnci, MİT ve istihbaratın ortak çalışmasıyla kurtarılarak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim edildi. Ayşenur İnci, emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Aralık günü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan İnci nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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