1,5 milyon liralık kargo şirketi soygunu aydınlatıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir kargo şirketine gelerek silah tehdidi ile yaklaşık 1,5 milyon değerinde dövizi gasp edenlerle ilgili soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest kalırken ikisi adliyeye sevk edildi. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nişanca Mahallesi, Koska Caddesi üzerinde 6 Şubat Çarşamba günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketine gelen şüpheli, çantadan çıkardığı silahı şirket çalışanına doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Çalışan, kasada bulunan 200 bin dolar ve 50 bin euroyu silahlı şahsa uzattı. Aldığı paraları çantasına dolduran şüpheli, kargo şirketi çalışanını ise mutfağa götürerek kapıyı üzerine kilitleyerek kaçtı. Çalışanların kurtularak polisi aramalarının ardından polis alarma geçti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gasp olayının şüphelisinin izi Bahçelievler’de bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler önce şüphelinin arkadaşı olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu Goga K.’ye ulaşarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde, kargo şirketini Avtandil T. isimli arkadaşının soyduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Gürcistan uyruklu Avtandil T. ve ona yardım eden Grigoli K. ’yi Bahçelievler’de bulunan bir adreste kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin gösterdiği adreste yapılan aramalarda ise 19 bin dolar ve 4 bin euro döviz ele geçirildi.