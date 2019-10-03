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1,5 milyon liralık uyuşturucu hap ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ş., U.H.Ş, G.Ş, O.K ve M.T. tarafından ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit’te gerekli tedbirleri alan polis ekipleri, M.Ş., U.H.Ş, G.Ş, O.K ve M.T.’ye ait iki otomobili durdurdu. Otomobillerde ve şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda, 25 bin 248 uyuşturucu hap, 0,98 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 765 lira, ruhsatsız 3 tabanca, boş şarjör ile farklı silahlara ait 343 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş., U.H.Ş, G.Ş, O.K ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüpheliyi tutukladı. Öte yandan M.Ş., U.H.Ş ve G.Ş.'nin festival organizasyonları düzenledikleri öğrenildi. Ayrıca M.Ş.’nin üzerinde, İstanbul’da bir yayın organına ait, ‘Genel Yayın Yönetmeni’ unvanlı kurum kartı çıktığı bildirildi.

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