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  4. '15 milyon lirayı zimmetine geçirmek'ten aranan bankacı yakalandı

'15 milyon lirayı zimmetine geçirmek'ten aranan bankacı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, hesap uzmanı olarak çalıştığı bankada müşterilerinin imzalarını taklit ederek, zimmetine 15 milyon lira geçirdiği gerekçesiyle 2013 yılından beri aranan Sonay F. (41), jandarma tarafından Şarköy ilçesinde gizlendiği evde yakalandı.

'15 milyon lirayı zimmetine geçirmek'ten aranan bankacı yakalandı

Tekirdağ ve Kırklareli'de bankanın kredi sorumlusu olarak çalışan, hesap uzmanı Sonay F., iddiaya göre, 2013 yılında daha önce bankadan kredi çeken arkadaşlarına ait bilgilerle yaklaşık 15 milyon lira kredi çekip, zimmetine geçirdi. Çektiği kredileri borsaya yatırdığı belirtilen Sonay F., taksitleri de zamanında ödedi. İlerleyen dönemlerde kredileri ödeyemeyecek duruma gelen Sonay F., kayıplara karıştı. Bu arada Sonay F.'nin kredileri çektiği şubelerden de taksitler ödenmeyince müşteriler arandı. Müşterilerin, kredi almadıklarını söylemesi üzerine hesapları incelemeye alan banka müfettişleri, dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Hesaplardaki detaylı incelemede, ortadan kaybolan bankacının, 15 milyon liraya yakın kredi vurgunu gerçekleştirdiği belirlendi.

7 DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na, her yerde aranan Sonay F.'nin Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki adreste saklandığı yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı çalışmada, Sonay F.'nin gizlendiği evi tespit etti. Fiziki takibe alınan Sonay F., evine girmek üzereyken, gözaltına alındı. Jandarmada yapılan incelemede Sonay F.'nin, 7 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu belirlendi. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen Sonay F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA

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