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15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

07.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

Araç plakaları, gerek ülkemiz gerekse de dünya çapında kullanılan önemli trafik işaretlerinden biridir. Çeşitli taşıtlar üzerinden yer alan plaka kodları, ülkenin plaka sistemine bağlı olarak farklı harfler ve rakamlardan oluşur. Ülkemizde, plakanın başında bulunan iki haneli sayı, aracın bağlı olduğu ili gösterir. Peki 15 nerenin plakası olarak geçer? 15 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakası, bir araç hakkında yetkili birimlerin gerekli bilgilere ulaşabilmesini sağlar. Aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi ile kayıtlı olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı, yetkililerin ulaşabileceği bazı bilgilerdendir. Bu nedenle araç plakaları, araçların ön ve arkasında açıkça görülebilecek bir biçimde konumlandırılır. Nitekim plaka üzerindeki harf ya da rakamların görünürlüğünü engelleyecek hiçbir durumun ortaya çıkmaması son derece önemlidir. Her ülkede plaka sistemleri farklı şekildedir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka kodu bulunur. Bu plaka kodlarının ilk 67'si alfabetik sıralamaya göre belirlenmiştir. Ancak daha sonraki plaka kodları illerin il statüsü kazandığı tarihe göre sıralanır. Yazımızın devamını inceleyerek "15 plakası hangi il için kullanılır? 15 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

15 Nerenin Plakası?

15 araç plakası Burdur ilimizin plaka kodudur. Eğer trafikte 15 plaka imi taşıyan bir araç görürseniz Burdur iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. 15 plaka imi Burdur iline ait bir plaka kodudur. Ayrıca Burdur'dan bir önceki plaka kodu olan 14 Bolu, bir sonraki plaka kodu olan 16 ise Bursa ilinin plakasıdır. İl plaka numaralarının yanı sıra plakaların üzerinde bulunan harfler de aracın kayıtlı olduğu ilçeyi göstermesi açısından önem taşır. Burdur ilçelerine ait olan plaka kod ve harflerini görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Burdur Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Burdur merkez ilçesine ait olan plakalar "AA, AZ, A, C, DA, DZ, M, MA, MZ ve T" harfleriyle başlar.

  • 15 AA ve AZ 001 ile 999 arası
  • 15 A 001 ile 999 arası
  • 15 C 001 ile 999 arası
  • 15 DA ve DZ 001 ile 999 arası
  • 15 M 0001 ile 4000 arası
  • 15 MA ve MZ 001 ile 999 arası
  • 15 T 0001 ile 4000 arası plaka kodlarını taşır.

Burdur Bucak İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Burdur Bucak ilçesine ait olan plakalar "EA, EZ, M ve T" harfleriyle başlar.

  • 15 EA ve EZ 001 ile 999 arası
  • 15 M 4001 ile 5000 arası
  • 15 T 4001 ile 5000 arası plaka kodlarını alır.

Burdur Tefenni İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Burdur Tefenni ilçesine ait olan plakalar "FA ve FZ" harfleriyle başlar.

15 FA ve FZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Burdur Gölhisar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Burdur Gölhisar ilçesine ait olan plaka kodları "HA ve HZ" harfleriyle başlar.

15 HA ve HZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını alır.

Burdur Karamanlı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Burdur Karamanlı İlçesine Ait Olan Plaka kodları "KA ve KZ" harfleriyle başlar.

15 KA ve KZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

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