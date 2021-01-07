15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

Araç plakası, bir araç hakkında yetkili birimlerin gerekli bilgilere ulaşabilmesini sağlar. Aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi ile kayıtlı olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı, yetkililerin ulaşabileceği bazı bilgilerdendir. Bu nedenle araç plakaları, araçların ön ve arkasında açıkça görülebilecek bir biçimde konumlandırılır. Nitekim plaka üzerindeki harf ya da rakamların görünürlüğünü engelleyecek hiçbir durumun ortaya çıkmaması son derece önemlidir. Her ülkede plaka sistemleri farklı şekildedir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka kodu bulunur. Bu plaka kodlarının ilk 67'si alfabetik sıralamaya göre belirlenmiştir. Ancak daha sonraki plaka kodları illerin il statüsü kazandığı tarihe göre sıralanır. Yazımızın devamını inceleyerek "15 plakası hangi il için kullanılır? 15 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

15 Nerenin Plakası?

15 araç plakası Burdur ilimizin plaka kodudur. Eğer trafikte 15 plaka imi taşıyan bir araç görürseniz Burdur iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. 15 plaka imi Burdur iline ait bir plaka kodudur. Ayrıca Burdur'dan bir önceki plaka kodu olan 14 Bolu, bir sonraki plaka kodu olan 16 ise Bursa ilinin plakasıdır. İl plaka numaralarının yanı sıra plakaların üzerinde bulunan harfler de aracın kayıtlı olduğu ilçeyi göstermesi açısından önem taşır. Burdur ilçelerine ait olan plaka kod ve harflerini görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.