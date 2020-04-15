HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye üçe bölündü

15 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye üçe bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 22:02 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer lira kazandı. İşte MPİ 15 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

15 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye üçe bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 10, 16, 29, 34 ve artı 7 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

15 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

sanstopu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Giresun'un Merkez, Mersin'in Yenişehir ve Batman'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki son sayıyı açıkladıİletişim Başkanlığı dünya genelindeki son sayıyı açıkladı
Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları 15 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ Şans Topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

ABD'de koronavirüsten 2 bin 410 can kaybı

ABD'de koronavirüsten 2 bin 410 can kaybı

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Diğer Haberler
15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki son sayıyı açıkladı

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM'de kabul edildi

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM'de kabul edildi

'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar

'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek böyle yolculuk yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.