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15 Nisan deprem mi oldu? |15 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

15.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye konumu gereği pek çok fay hattının yer aldığı ve zaman zaman depremlerin meydana bir ülke. Vatandaşlar 15 Nisan tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki 15 Nisan'da nerede deprem oldu? İşte 15 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

15 Nisan deprem mi oldu? |15 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeopolitik konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 15 Nisan tarihinde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 15 Nisan'da deprem mi oldu? 15 Nisan'da nerede deprem oldu?

15 NİSAN DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 7:10'da Ege Denizi'nde14.87 km'de Ayvacık (Çanakkale) ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 7:06'da Ege Denizi'nde 33.17 km'de Datça (Muğla) ilçesinde bir deprem meydana geldi. 7:01'de ise Kocaeli Kartepe'de 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afad-son-depremler-2

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:08'de Midilli Adası (Akdeniz)'de 7.1 derinliğinde ve 1.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 8:06'da ise Ketenciler-Kartepe (Kocaeli)'de 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Midilli Adası sabaha karşı 7:10'da ise 4.2 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandilli-son-depremler-2


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