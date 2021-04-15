15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı: 61.400'e ulaştı

15 Nisan koronavirüs son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından en güncel koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı ve ölen hasta sayısı bilgileri her akşam açıklanıyor. Peki, son dakika korona tablosu açıklandı mı? İşte, 15 Nisan korona tablosu...

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.15 Nisan'da hasta sayısı 2 bin 845'e ulaştı.

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, 273 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 951'e ulaşırken, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisi sona erdi.

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU



