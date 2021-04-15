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15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı: 61.400'e ulaştı

15.04.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Nisan korona tablosu Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden güncel koronavirüs tablosu son rakamlar paylaşıldı. Son 24 saatte vaka sayısı 61.400'e ulaştı. İşte, 15 Nisan koronavirüs tablosu detayları...

15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı: 61.400'e ulaştı

15 Nisan koronavirüs son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından en güncel koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı ve ölen hasta sayısı bilgileri her akşam açıklanıyor. Peki, son dakika korona tablosu açıklandı mı? İşte, 15 Nisan korona tablosu...

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.15 Nisan'da hasta sayısı 2 bin 845'e ulaştı.

Ekran Resmi 2021-04-15 20.03.50

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-15 20.13.10

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, 273 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 951'e ulaşırken, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisi sona erdi.

Ekran Resmi 2021-04-13 22.28.58

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi

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