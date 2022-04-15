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15 Nisan On Numara çekilişinin sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu belli oldu mu?

15.04.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam çekilecek. Çekilişte çıkan şanslı rakamlar sahiplerine ödül getirecek. On Numara çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Peki 15 Nisan On Numara çekilişinin sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

15 Nisan On Numara çekilişinin sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu belli oldu mu?

On Numara çekilişinin sonucu araştırılıyor. On Numara çekilişi akşam 20.30'da başlıyor ve sonuçlar, 15-20 dakika gibi bir sürede belli oluyor. Peki 15 Nisan On Numara çekilişinin sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

15 Nisan On Numara çekilişinin sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu belli oldu mu?

15 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

15 Nisan On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişinin 15 Nisan ve geçmiş dönemlerdeki sonucunu öğrenmek için, "https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari" adresine tıklayın.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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