On Numara çekilişinin sonucu araştırılıyor. On Numara çekilişi akşam 20.30'da başlıyor ve sonuçlar, 15-20 dakika gibi bir sürede belli oluyor. Peki 15 Nisan On Numara çekilişinin sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

15 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

15 Nisan On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişinin 15 Nisan ve geçmiş dönemlerdeki sonucunu öğrenmek için, "https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari" adresine tıklayın.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



