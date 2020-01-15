15 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Iowa eyaletinde 3 Şubat'ta yapılacak ilk ön seçimlerden önceki son tartışma programında altı Demokrat Partili başkan aday adayının kozlarını paylaştığını yazıyor. Gazete, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın bir kadının başkan seçilip seçilemeyeceği konusunda ikili tartışmaya girdiğini, bu meselenin son günlerde Sanders ve Warren'ın arasını açtığını yazıyor. Habere göre Warren, tartışmadan bir gün önce, Sanders'ın özel bir görüşme sırasında bir kadının Trump'ı mağlup edemeyeceğini iddia ettiği söylentisini doğrulamıştı. Warren, Massachusetts Senato seçiminde Cumhuriyetçi Partili erkek rakibini mağlup ettiğini hatırlatarak kadınların seçim kazanamayacağı iddiasını çürütmeye çalıştı. Tartışmadaki diğer tek kadın aday Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ı işaret eden Warren, paylaştıkları sahnedeki tüm erkeklerin toplamda on seçim kaybettiklerinin, kendisinin ve Klobuchar'ın ise girdikleri seçimleri kazandıklarının altını çizdi. Sanders ise bir kadının seçim kazanamayacağı şeklinde konuştuğu iddiasını reddetti. Adaylar, uluslararası meseleler, Amerika'nın Ortadoğu'daki askeri varlığı, Trump'ın Kuzey Amerika ticaret anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele ve sağlık hizmetleri konusunda görüş ayrılığına düştü. Ancak dün akşamki tartışma programının odağı Trump'ı mağlup etme şansı en yüksek adayın kim olması gerektiğiydi. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden daha önceki tartışmalara kıyasla bu sefer daha az doğrudan eleştirinin odağı olurken son dönemde Iowa anketlerinde gerilediği gözlenen Pete Buttigieg, rakiplerine yüklenmekten kaçındı. Iowa'da yapılan son anketler, ön seçim yarışının Biden, Sanders, Warren ve Buttigieg arasında geçeceğini gösteriyor.

Washington Post ise Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Trump hakkındaki iki azil gerekçesinin Senato'ya gönderilmesine ilişkin yapılacak tarihi oylamayla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, azil gerekçelerinin Senato'ya gönderilmesi oylamasının, Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı görevini kötüye kullanmak ve Kongre'nin işleyişini engellemekle suçlamasından yaklaşık dört hafta sonra yapılacağının altını çiziyor. Azil gerekçelerinin Senato'ya iletilmesi, seçim yılı olan 2020'nin sert partizan çekişmelere sahne olacağının habercisi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'dan, Senato'da yapılacak azil duruşmasında görgü tanıklarının ifadelerine başvurmak gibi bazı ödünler koparma umuduyla azil gerekçelerini Senato'ya iletmeyi geciktirmişti. Ancak McConnell duruşmada tanık ifadelerinin alınmasını reddetmişti. Ancak bu mesele, parti sadakatiyle 2020'de yeniden seçilmek için girecekleri zorlu yarışlar arasında denge sağlamaya çalışan bazı ılımlı Cumhuriyetçi senatörleri için önceliğini koruyor. Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılacak oylamadan sonra Kongre'nin iki kanadı arasında görev devir teslimi yapılacak. Azil duruşması sırasında savcılık görevi üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri, azil gerekçelerini Senato'ya götürecek. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise yargılama sürecinin taslağını hazırlamaya başladı. Ancak önümüzdeki Pazartesi günü Amerika'da resmi tatil olması, sürecin bir sonraki hafta başlayacağı anlamına geliyor.