HABER
  4. 15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

(ÖZEL) MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım "Boyd ve menajerinin bizden alacağı var" "Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk" "Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık" "Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi" "Transfer açmamak da dünyanın sonu değil" "Eksik bölgeler var, oralara takviye gerektiğini biliyoruz" "En az 7 transfer yapmayı düşünüyoruz" "Türkiye'de 4-5, FIFA'da da 4 dosya var" "Ankaragücü'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış" "Önümüzde Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var" (ÖZEL) Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız "Türkiye benim ikinci ülkem" "Kariyerimi Malatya'da seve seve bitirebilirim" "Erol hoca ve Sergen hocanın stratejileri farklı" "Takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz" "Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum" "Futbolcular korunmuyor" "Ljajic ve Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var" "Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Samassa'yı beğeniyorum" "Baklavayı çok sevmiyorum, sonra problem oluyor" BEŞİKTAŞ 14.00 Siyah beyazlı kulüp ile hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

(ÖZEL) MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım
"Boyd ve menajerinin bizden alacağı var"
"Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk"
"Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık"
"Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi"
"Transfer açmamak da dünyanın sonu değil"
"Eksik bölgeler var, oralara takviye gerektiğini biliyoruz"
"En az 7 transfer yapmayı düşünüyoruz"
"Türkiye'de 4-5, FIFA'da da 4 dosya var"
"Ankaragücü'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış"
"Önümüzde Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var"

(ÖZEL) Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız
"Türkiye benim ikinci ülkem"
"Kariyerimi Malatya'da seve seve bitirebilirim"
"Erol hoca ve Sergen hocanın stratejileri farklı"
"Takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz"
"Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum"
"Futbolcular korunmuyor"
"Ljajic ve Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var"
"Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Samassa'yı beğeniyorum"
"Baklavayı çok sevmiyorum, sonra problem oluyor"

BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlı kulüp ile hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR
- Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI
- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.

BASKETBOL
12.00 Euroleague Koçları Kurulu, basın toplantısı düzenleyecek.
- 7DAYS EuroCup
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Rytas Vilnius
22.00 MoraBanc Andorra - Tofaş
22.45 Virtus Bologna - Darüşşafaka Tekfen
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Türk Telekom - BAXI Manresa
20.00 Gaziantep Basketbol - VEF Riga
- EuroLeague
18.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - ZVVZ USK Praha
20.00 Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Tekirdağ’da pikap takla attı: 1 yaralıTekirdağ’da pikap takla attı: 1 yaralı
Hepsi bir evden çıktı!Hepsi bir evden çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik’te şaşırtan olay! Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı

Hepsi bir evden çıktı!

6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Tam 15 köpek...

Son dakika! Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Kavganın sebebi şaşkına çevirdi

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.