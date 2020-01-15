15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım

"Boyd ve menajerinin bizden alacağı var"

"Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk"

"Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık"

"Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi"

"Transfer açmamak da dünyanın sonu değil"

"Eksik bölgeler var, oralara takviye gerektiğini biliyoruz"

"En az 7 transfer yapmayı düşünüyoruz"

"Türkiye'de 4-5, FIFA'da da 4 dosya var"

"Ankaragücü'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış"

"Önümüzde Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var"

(ÖZEL) Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız

"Türkiye benim ikinci ülkem"

"Kariyerimi Malatya'da seve seve bitirebilirim"

"Erol hoca ve Sergen hocanın stratejileri farklı"

"Takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz"

"Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum"

"Futbolcular korunmuyor"

"Ljajic ve Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var"

"Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Samassa'yı beğeniyorum"

"Baklavayı çok sevmiyorum, sonra problem oluyor"