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  4. 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

15.01.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde yapılıyor. Çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. İşte 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Şans oyunları arasından en popüleri olan Çılgın Sayısal Loto çekililşinin sonuçları binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

15 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 6-19-22-23-27-84-26-25

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango

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