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  4. 15 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar!

15 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:12 | Son Güncelleme

Şans Topu'nda 970. hafta yani 15 Ocak çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 lira haftaya devretti.

15 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 17, 18, 23, 26 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 842'şer lira, 4 artı 1 bilen 254 kişi 457'şer lira, 4 bilen 3 bin 3 kişi 48'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 952 kişi 22'şer lira, 3 bilen 98 bin 297 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 752 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 304 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. (AA)

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