15 Ocak Sayısal Loto 2020 sonuçları! İşte Sayısal Loto'da kazanan numaralar

15 Ocak Sayısal Loto 2020 sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişle açıklandı. 15 Ocak 2020 Sayılsal Loto sonuçlarında kimse yine büyük ikramiyeyi tahmin edemedi ve son iki çekilişten beri devreden ikramiye bir kez daha devretti. 15 Ocak Sayısal Loto 2020 çekilişinde ikramiyenin devretmesiyle toplam tutar 4 milyon 650 bin TL oldu. İşte 15 Ocak Sayısal Loto 2020sonuçları...

15 OCAK SAYISAL LOTO 2020 SONUÇLARI

Sayısal Loto’da kazanan numaralar: 12-13-14-17-23-48

6 bilen kimse çıkmazken, 5 bilenler 8.288 TL, 4 bilenler 92,05 TL, 3 bilenler 11,80 TL alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

