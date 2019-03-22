HABER

15 öğrenci zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

15 öğrenci zehirlendi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Barbaros Mahallesi'ndeki Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'ndaki bazı öğrencilerde öğle saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Rahatsızlanan 15 öğrenci, gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hastane acilinde serum takılarak gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve serumlarının bitmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmaları nedeninin belirlenmesi için İlçe Milli Eğitim ve Okul idaresi tarafından inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
İzmit Körfezi’nden bir yılda 400 ton çöp toplandıİzmit Körfezi’nden bir yılda 400 ton çöp toplandı
Çocuklar gibi eğlendilerÇocuklar gibi eğlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.