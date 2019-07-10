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15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

İzmir'de yargılanan eski İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2011'de düzenlenen sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atanan, 2016 başında yazılım şube müdürü ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olan tutuksuz sanık Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, Çoğun'un, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çoğun, yaklaşık 2 yıldan beri yargılandığını ve esasa ilişkin savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu belirterek, "Telefonumda ByLock kalıntısı bile yok. FETÖ mensubu değilim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği Çoğun hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının da devamına hükmetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Çoğun hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olan sanığın, 2011'de düzenlenen sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığına, 2016 başında yazılım şube müdürü ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olarak görev yaptığına dikkat çekilmişti.

Hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Çoğun, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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