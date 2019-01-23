15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığının yargılandığı dava

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili tutuksuz sanık Melek Ç'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Melek Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığının raporla ispatlandığını ileri sürdü.

Müvekkili hakkında ifade veren tanıkların beyanlarının soyut düşünceye dayandığını savunan avukat, "Müvekkil iş arıyor ve karakola gidip imza atması bu durumu engellemektedir. Bu nedenle adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

İddia makamı, gizli tanık Kaktüs'ün dinlenilmesine, eksikliklerin giderilmesine ve adli kontrole devam edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine, adli kontrolün devamına, sanık hakkındaki dijital materyallerle ilgili raporun nihai sonucunun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 9 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Ç. hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen sanığın 2011'de 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığı, 2016'nın başında yazılım şube müdürü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olduğuna dikkat çekilmişti.

Melek Ç. hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

