15 saat sonra acı haberler peş peşe geldi

Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde bulunan taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. 1 işçi ise göçükten afif yaralı şekilde kurtuldu.

Sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları gün boyu hız kesmeden devam etti. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri öğlen saatlerinde bir işçinin cansız bedenini bulmuştu. Güçlükle göçük altından çıkarılan işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderilmişti. Dev kaya parçalarının altında kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için ekipler gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Gece olmasına rağmen hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde bir işçinin daha cesedine ulaşıldı. Kokuya duyarlı arama köpeklerinin de katıldığı kurtarma operasyonun da son işçinin de cesedine 15 saat sonra dev kaya parçasının tam altında olduğu tespit edildi.

15 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

İki kepçe operatörünün, 1 kamyon şoförünün olduğu öğrenilen Şükrü Otlak, Engin Tutuk Servet Çapacıoğlu’nun yakınları ise bir umutla olay yerinde bekleyişlerini gece saatlerine kadar sürdür. Gözlerini biran olsun kırpmadan taş ocağından gelecek umutlu haberi bekleyen 3 işçinin ailesinde acı haberle yıkıldı. Zaman zaman fenalaşan aileler bölgede bekleyen ambulanslarda sakinleştirilmeye çalışıldı.