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15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

Elazığ’da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Personeller dışarı çıktığı anda iş yerini boş gören ve içeri giren bir kişi, kasada bulunan 710 lirayı çaldı. Daha sonra sakin bir şekilde iş yerinden çıkan şahıs kayıplara karıştı.
Kasaya dönen personel, para olmadığını fark edince güvenlik kamerasına bakarak durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

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