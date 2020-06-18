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  4. 15 santim boyutunda! Dev kelebek şaşkına çevirdi

15 santim boyutunda! Dev kelebek şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 15 santimetre boyutunda kelebeğe rastlandı. Evine giren dev kelebek karşısında şaşkına dönen Özmen Dündar, yaşadıklarını anlattı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören yaşayan Özmen Dündar, akşam saatlerinde evinde oturduğu esnada kafasına çarpan kelebekle hayrete düştü.

METREYLE ÖLÇÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI!

Kelebeğe yaklaştığında çok büyük olduğunu fark eden Dündar, kelebeği yakalayarak boyunu ölçmek istedi. Kanat açıklık uzunluğunun 15 santimetreyi bulduğu dev kelebeğin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı.

'BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK KEZ GÖRÜYORUM'

Kelebeği doğasına bırakan Dündar, bu büyüklükte bir kelebeği ilk kez gördüğünü söyledi.

'ZAPT EDEMİYORUM, CAMLARI KIRACAK DİYE KORKTUM'

Özmen Dündar, dev kelebeği ilk gördüğünde gerçek olmadığını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:
“Bir anda gürültülü bir ses cama çarpıyor, tavana çarpıyor, duvarlara çarpıyor. Gürültülü olduğu için canlının biri çarptığında düşüp ölür herhalde dedim. Çok dikkate almadım arkadaşların bana oyuncak gibi bir şeyle şaka yaptığını düşündüm. Uçtu uçtu gelip kafama çarpınca minderin üzerine düştü baktım hareket ediyor, gittim yanına baktım canlı kocaman bir kelebek.
Biraz kanatlarına dokundum gerçek olup olmadığını öğrenmek için baktım canlı daha önce bu büyüklükte bir kelebek görmedim. Daha önce bu köyde gören var mı onu da bilmiyorum. Pencereye filan çarpınca dedim pencereyi kıracak, çok hızlı çarpıyordu. Zapt edemiyordum, hızlı uçtuğu için camları kıracak diye korktum.“

KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETREYE!

KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETREYE!
Benzer bir olay da Mayıs ayının son haftasında Osmaniye'de yaşanmıştı. Yayla evinin kapısına konan ve kanat açıklığı 16 santimetre uzunluğunda olan kelebek, Dündar ailesini şaşırtmıştı. İşte olayın detayları:
Kent merkezine bağlı Yarpuz köyü Cebel Yaylası'nda oturan Hamit Dündar, 23 Mayıs akşamı evlerinin kapısının üstünde büyük kelebek olduğunu fark etti.
İlk defa bu kadar büyük kelebek gördüğü için şaşıran Dündar, havanın yağışlı olması dolayısıyla yaklaşık 16 santimetre kanat uzunluğu olan kelebeği içeri aldı.
Kelebeği merakla incelediklerini söyleyen Dündar, "Gece saatlerinde lambanın ışığına gelen davetsiz misafirimizin kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetre. Geceyi bizim evde geçirdi. Sabah kalktığımızda gitmediğini fark ettik" dedi.
Hamit Dündar, internette yaptığı araştırmada kelebeğin 'tavus güvesi' olduğunu öğrendiğini, meşe, menengiç, dut ağaçlarının çürük ve nemli gövdelerinde yaşamını tırtıl olarak sürdürüp, sonrasında pupa dönemine girerek, kelebek olarak pupadan çıktığına dair bilgi edindiğini anlattı. (DHA-İHA)
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