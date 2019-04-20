"15 seçimden birinci çıkmak büyük başarıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "17 yıllık AK Parti iktidarının girmiş olduğu 15 seçimden de birinci çıkması, büyük bir başarıdır." dedi.

Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Terme Belediye Başkanlığına seçilen Ali Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Bir belediye başkanının başarılı olmasındaki en önemli anahtarlarından birinin partisinin teşkilatlarıyla iyi ilişkiler kurmasından geçtiğine işaret eden Karaaslan, "Bir şehirde güçlü bir başarı varsa o, birliktelikten gelmektedir. Birlik ve beraberlikte sorun varsa başarı mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Özellikle bu seçimde çok büyük bir başarı elde ettiklerini, bunu gölgeleyecek hiçbir şeyin ön plana çıkarılmaması gerektiğini dile getiren Karaaslan, "17 yıllık AK Parti iktidarının girmiş olduğu 15 seçimden de birinci çıkması, büyük bir başarıdır. Bütün dünya ve Türkiye şunu gördü ki bu yapılar ne kadar bir araya gelirse gelsin, topu da gelse bunların Türkiye'de iktidarı elde edebilecek çoğunluğa kavuşmaları mümkün değil." diye konuştu.