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"15 seçimden birinci çıkmak büyük başarıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "17 yıllık AK Parti iktidarının girmiş olduğu 15 seçimden de birinci çıkması büyük bir başarıdır" - "Sorumluluğumuz sadece Türkiye değil, tüm mazlum coğrafyalardır. Bu bilinçle hareket edebilmeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "17 yıllık AK Parti iktidarının girmiş olduğu 15 seçimden de birinci çıkması, büyük bir başarıdır." dedi.

Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Terme Belediye Başkanlığına seçilen Ali Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Bir belediye başkanının başarılı olmasındaki en önemli anahtarlarından birinin partisinin teşkilatlarıyla iyi ilişkiler kurmasından geçtiğine işaret eden Karaaslan, "Bir şehirde güçlü bir başarı varsa o, birliktelikten gelmektedir. Birlik ve beraberlikte sorun varsa başarı mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Özellikle bu seçimde çok büyük bir başarı elde ettiklerini, bunu gölgeleyecek hiçbir şeyin ön plana çıkarılmaması gerektiğini dile getiren Karaaslan, "17 yıllık AK Parti iktidarının girmiş olduğu 15 seçimden de birinci çıkması, büyük bir başarıdır. Bütün dünya ve Türkiye şunu gördü ki bu yapılar ne kadar bir araya gelirse gelsin, topu da gelse bunların Türkiye'de iktidarı elde edebilecek çoğunluğa kavuşmaları mümkün değil." diye konuştu.

Karaaslan, AK Parti'nin 2023 yılına kadar iktidarda olacağını hatırlatarak, şöyle devam etti.

"Türkiye'de belediye başkanlıklarının çoğunu da bizim partimiz kazandı. Kazanamadığımız belediyelerde de 'Neyi eksik bıraktık?' diye detaylı analiz yapıyoruz. Bırakın şehirleri, ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz yapıyoruz. Yani 'O mahallede daha önceki seçimde öyle değildi, neden böyle oldu?' diye sorguluyoruz, sorgulamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da Türkiye'yi şehir şehir, ilçe ilçe gezdi. Vatandaşlarımızın davetlerini geri çevirmedi. Gençlerle, kadınlarla bir araya geldi. Hatta günde 3 şehre gidip miting yaptı. Allah razı olsun. Genelde komutan karargahta durur ve yönetir ama bizim komutanımız karargahta dünya ve Türkiye'nin meselelerini yönetirken sahada sokak sokak, mahalle mahalle, miting miting gezdi. O yüzden bizde yorulmak yok. Çünkü bizim yorulmayan bir Genel Başkanımız var. Diğer partiler hiç bu kadar sahaya inme nezaketinde bulunmadı."

Umutla Türkiye'ye gözlerini dikmiş bekleyenlerin umudu olacaklarını vurgulayan Karaaslan, "Türkiye'yi umut, güvenli bir liman olarak gören, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye ellerini semaya açıp dua eden milyonlar var. O yüzden sorumluluğumuz sadece Türkiye değil, tüm mazlum coğrafyalardır. Bu bilinçle hareket edebilmeliyiz. İnsan insana küsebilir, kırılır ve sonra barışabilir ama insan davasına küsmez. Çünkü o bizim ortaklığımız, aynı hedefe doğru yürüdüğümüz gayemizdir. Davaya küsmek diye bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Çiğdem Karaaslan Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç

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