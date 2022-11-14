Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

1/15 Kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir? Antreman Antireman Antirenman Antrenman

2/15 Aşağıdaki kelimenin doğru yazımını bulabilir misin? Sipor Spor Sipur Supor

3/15 Hangisi doğru yazılmıştır? Orijinal Orjinal Orjinel Orjunal

4/15 Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Her şey seninle güzel. Herşey seninle güzel.

5/15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime yanlışı yoktur? Evimize hoşgeldiniz. Evimize hoş geldiniz.

6/15 "Yüzyıl" kelimesi doğru yazılmış mı? Doğru Yanlış

7/15 Yazımı en çok karıştırılanlardan bir tanesine geldik! Doğru olanı seç bakalım! Ya da Yada

8/15 Şimdi teşekküre cevap verme zamanı! Hangisi doğru? Sağol Saul Saol Sağ ol

9/15 "Bu gün" kelimesinin yazımı doğru mu? "Bugün" olarak yazılmalıdır. "Bu gün" şeklinde yazılması doğrudur.

10/15 Peki ya "hafta sonu" doğru mu yazılmış? Doğru Yanlış

11/15 Şimdi doğru olanı seçelim bakalım! Alerji Allerji Allarji Alarji

12/15 Tıp okuyanlar burada mı? Sıklıkla karşılaşılan bu kelimenin doğru yazılışı hangisidir acaba? Anotomi Anatomi Anetomi Anotami

13/15 Peki "herkez" mi "herkes" mi? Herkes Herkez

14/15 En çok karıştırılanlardan bir tanesine daha geldik! Doğru yazılanı seç bakalım! Artist Artiz Artizt Artis