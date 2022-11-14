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Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

13.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kullanımı günümüz dünyasında oldukça önemli! Pek çok kişi "Benim dilim iyidir, dil bilgisi kurallarını çok iyi bilirim." dese de kelimelerin yazımlarını karıştırabiliyor. Peki, sen dil bilgisi kurallarına ne kadar hâkimsin?

Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

İşte yalnızca Türkçeyi çok iyi bilenlerin çözebileceği 15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Hazırsan başlayalım!

15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

1/15

Kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Antreman
Antireman
Antirenman
Antrenman
2/15

Aşağıdaki kelimenin doğru yazımını bulabilir misin?

Sipor
Spor
Sipur
Supor
3/15

Hangisi doğru yazılmıştır?

Orijinal
Orjinal
Orjinel
Orjunal
4/15

Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Her şey seninle güzel.
Herşey seninle güzel.
5/15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime yanlışı yoktur?

Evimize hoşgeldiniz.
Evimize hoş geldiniz.
6/15

"Yüzyıl" kelimesi doğru yazılmış mı?

Doğru
Yanlış
7/15

Yazımı en çok karıştırılanlardan bir tanesine geldik! Doğru olanı seç bakalım!

Ya da
Yada
8/15

Şimdi teşekküre cevap verme zamanı! Hangisi doğru?

Sağol
Saul
Saol
Sağ ol
9/15

"Bu gün" kelimesinin yazımı doğru mu?

"Bugün" olarak yazılmalıdır.
"Bu gün" şeklinde yazılması doğrudur.
10/15

Peki ya "hafta sonu" doğru mu yazılmış?

Doğru
Yanlış
11/15

Şimdi doğru olanı seçelim bakalım!

Alerji
Allerji
Allarji
Alarji
12/15

Tıp okuyanlar burada mı? Sıklıkla karşılaşılan bu kelimenin doğru yazılışı hangisidir acaba?

Anotomi
Anatomi
Anetomi
Anotami
13/15

Peki "herkez" mi "herkes" mi?

Herkes
Herkez
14/15

En çok karıştırılanlardan bir tanesine daha geldik! Doğru yazılanı seç bakalım!

Artist
Artiz
Artizt
Artis
15/15

Son olarak yalnızca Türkçeyi iyi bilenlerin doğru yazabileceği kelimenin doğru yazılışı hangisi?

Dekarasyon
Dekorasyon
Dekurasyon
Dekorosyon

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