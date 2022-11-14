Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

İşte yalnızca Türkçeyi çok iyi bilenlerin çözebileceği 15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Hazırsan başlayalım!
15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!
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Kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
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Aşağıdaki kelimenin doğru yazımını bulabilir misin?
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Hangisi doğru yazılmıştır?
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime yanlışı yoktur?
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"Yüzyıl" kelimesi doğru yazılmış mı?
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Yazımı en çok karıştırılanlardan bir tanesine geldik! Doğru olanı seç bakalım!
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Şimdi teşekküre cevap verme zamanı! Hangisi doğru?
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"Bu gün" kelimesinin yazımı doğru mu?
"Bugün" olarak yazılmalıdır.
"Bu gün" şeklinde yazılması doğrudur.
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Peki ya "hafta sonu" doğru mu yazılmış?
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Şimdi doğru olanı seçelim bakalım!
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Tıp okuyanlar burada mı? Sıklıkla karşılaşılan bu kelimenin doğru yazılışı hangisidir acaba?
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Peki "herkez" mi "herkes" mi?
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En çok karıştırılanlardan bir tanesine daha geldik! Doğru yazılanı seç bakalım!
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Son olarak yalnızca Türkçeyi iyi bilenlerin doğru yazabileceği kelimenin doğru yazılışı hangisi?