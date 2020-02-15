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15 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 21:59 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1297. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603,75 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 15 Şubat 2020 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

15 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 5, 15, 24, 27, 30 ve 34 olarak belirlendi.

15 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYİSAL

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Sayısal Loto oyununun 1297. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603,75 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 164 kişi 4 bin 813,55'er lira, 4 bilen 8 bin 184 kişi 72,90'ar lira ve 3 bilen 141 bin 63 kişi 11,15'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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