15 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 15 Şubat - 19 Şubat İstanbul'da hava durumu...

15 Şubat 2022 Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile yüksek kesimleri de dahil olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, bu bir haftalık süreçte çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek uyarıda bulunuldu. Öte yandan Vatandaşlar 15 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 15 Şubat 2022 Salı hava durumu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

15 ŞUBAT 2022 SALI HAVA NASIL OLACAK?

15 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



