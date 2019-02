15 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times bugün online perakende devi Amazon'un Kongre üyeleri, liberal aktivistler ve sendika liderlerinin baskıları karşısında New York'un Queens bölgesinde merkez kurma planını iptal etmesiyle ilgili habere yer veriyor. Habere göre Amazon, 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen merkez için New York eyaletinden 3 milyar dolara yakın teşvik alacaktı. Ancak merkezin kurulmasına karşı çıkanlar, Amazon'nu bu teşvikleri haketmediğini savunuyor. Gazete, iptal kararının, yüksek teknoloji sektörünü kente çekerek eyalet ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio için mağlubiyet anlamına geldiğini kaydediyor. Amazon'dan yapılan açıklamada bazı eyalet ve kent yöneticilerinin Amazon'un New York'taki varlığına karşı çıkmasının, planın hayata geçirilmesi için gereken işbirliğini ortadan kaldırdığı yazılı. Amazon'un New York eyalet ve kent yönetimiyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, şirketin hafif çaplı bir zıtlaşma ya da dirençle karşılaşmaya bile tahammül edemediğini söylüyor. Gazete, Amazon'un New York'a gelmekten vazgeçmesinin, merkezin kurulmasının planlandığı noktaya komşu olan seçim bölgesini Kongre'de temsil eden solcu Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez açısından kısa vadeli bir zafer anlamına geldiği yorumunda bulunuyor.