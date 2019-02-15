15 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times bugün online perakende devi Amazon'un Kongre üyeleri, liberal aktivistler ve sendika liderlerinin baskıları karşısında New York'un Queens bölgesinde merkez kurma planını iptal etmesiyle ilgili habere yer veriyor. Habere göre Amazon, 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen merkez için New York eyaletinden 3 milyar dolara yakın teşvik alacaktı. Ancak merkezin kurulmasına karşı çıkanlar, Amazon'nu bu teşvikleri haketmediğini savunuyor. Gazete, iptal kararının, yüksek teknoloji sektörünü kente çekerek eyalet ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio için mağlubiyet anlamına geldiğini kaydediyor. Amazon'dan yapılan açıklamada bazı eyalet ve kent yöneticilerinin Amazon'un New York'taki varlığına karşı çıkmasının, planın hayata geçirilmesi için gereken işbirliğini ortadan kaldırdığı yazılı. Amazon'un New York eyalet ve kent yönetimiyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, şirketin hafif çaplı bir zıtlaşma ya da dirençle karşılaşmaya bile tahammül edemediğini söylüyor. Gazete, Amazon'un New York'a gelmekten vazgeçmesinin, merkezin kurulmasının planlandığı noktaya komşu olan seçim bölgesini Kongre'de temsil eden solcu Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez açısından kısa vadeli bir zafer anlamına geldiği yorumunda bulunuyor.
Washington Post ise dün 45'e karşı 54 oyla Senato onayından geçen ve Adalet Bakanı olan William Barr'ın başta özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması olmak üzere birçok meseleyle ilgili hayati önem taşıyan kararlara imza atacağını yazıyor. Habere göre Barr'ın vereceği ilk önemli kararlardan biri, Rusya soruşturmasının sonuçları hakkında kamuoyunun ne ölçüde bilgilendirileceği olacak. Barr, bilgi açlığı içinde olan kamuoyu, gizlilik politikasını benimseyen Adalet Bakanlığı ve tamamen aklanmaktan başka hiçbir sonuçla yetinecek gibi görünmeyen bir başkan arasında bir denge sağlamak durumunda. Cumhuriyetçi Partililer Barr'ın Senato onayı almasını büyük memnunlukla karşılarken Demokratlar, Senato'daki onay oturumu sırasında Mueller'ın raporunun sonuçlarını açıklama konusunda söz vermeyi reddeden Barr'a karşı temkinli yaklaşıyor. Senato Yargı Komisyonu'nun Demokrat Partili kıdemli üyesi Dianne Feinstein, bu konuda, ”William Barr'ın adaylığına karşı çıksam da umarım Başkan'ın değil halkın avukatı olduğunu hatırlayacaktır,” şeklinde konuştu. Muhafazakar yargı çevrelerinde saygınlığı olan Barr, Adalet Bakanlığı'nda da geniş deneyime sahip bir hukukçu.
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