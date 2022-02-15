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15 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2022 Salı

15.02.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Şubat su kesintisi olan ilçeler, arıza ve bakım çalışmaları doğrultusunda yaşanacak su kesintisi nedeniyle su depolamak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İSKİ her gün güncel olarak Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintisi listesini paylaşıyor. 15 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 15 Şubat 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi

15 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı İstanbullular tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde bakım ve çalışmalar sebebiyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Peki 15 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 15 Şubat Salı günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

15 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

15 Şubat 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 ŞUBAT 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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