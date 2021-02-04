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15 Şubat'ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 8 ve 12 sınıflar ile köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor mu?

04.02.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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15 Şubat'ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 8 ve 12 sınıflar ile köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime açılıyor sorusu gündem olurken, yetkililerden kademeli yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öncelikle köy okullarının açılacağı ardından 1 Mart itibari ile vaka sayısına göre 8 ve 12. sınıfların açılması için çalışmalar yapılacağı bildirildi. Peki 15 Şubat'ta hangi okullar ve hangi sınıflar açılacak. İşte 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime gidecek olan sınıflar!

Okulların yüz yüze eğitim açılması son durum nedir sorusu veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2. dönem için köy okullarının yüz yüze eğitime açılmasına dair karar alındığını belirtmişti. Yapılan açıklamada 1 Mart 2021 tarihindeki koronavirüs vaka sayısına göre ise 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime katılması gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Kaca'dan geldi. Peki 15 Şubat'ta hangi okullar yüz yüze eğitime açılacak? 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

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15 ŞUBAT'TA HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak, yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; " 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık." dedi. Öte yandan Erdoğan "8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. " ifadesini kullanarak yanıtlamıştı. 15 Şubat'ta sadece köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."

Peki 8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidebilecek?

8 VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, kontrolü elden bırakmamak için bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, okulların sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime açılacağını açıkladı. Hangi sınıflara okullar açılacak merak edilirken Koca açıklamasında; "Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir." dedi. 8 ve 12. sınıflar için net karar alınmadığını fakat vaka sayısına göre hareket edileceğini belirten Bakan Koca, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir." dedi.


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