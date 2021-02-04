15 Şubat'ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 8 ve 12 sınıflar ile köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Okulların yüz yüze eğitim açılması son durum nedir sorusu veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2. dönem için köy okullarının yüz yüze eğitime açılmasına dair karar alındığını belirtmişti. Yapılan açıklamada 1 Mart 2021 tarihindeki koronavirüs vaka sayısına göre ise 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime katılması gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Kaca'dan geldi. Peki 15 Şubat'ta hangi okullar yüz yüze eğitime açılacak? 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

15 ŞUBAT'TA HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak, yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; " 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık." dedi. Öte yandan Erdoğan "8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. " ifadesini kullanarak yanıtlamıştı. 15 Şubat'ta sadece köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak.