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15. Tarihi Yarımada Balık Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Galata Köprüsü'nde oltayla balık tutma yarışması düzenlendi

İSTANBUL (AA) - 15. Tarihi Yarımada Balık Festivali kapsamında Galata Köprüsü'nde oltayla balık tutma yarışması düzenlendi.

Fatih Belediyesi ile Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneğinin (KUMDER) iş birliğiyle düzenlenen festivaldeki yarışmaya 97 kişi katıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan yarışma öğlen tamamlandı. Daha sonra yarışmacıların tuttukları balıklar tartıldı. En çok balık tutan Mustafa Altun birinci, Ramazan Ceylan ikinci, Muhammet Korkmaz ise üçüncü oldu.Yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu, yaptığı açıklamada, festivalin amacının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu anımsatan Duranoğlu, "Balık tüketimi maalesef az. Balıklar da istediğimiz kadar çıkmıyor. Küresel ısınmaya karşı vatandaşlarımıza bir mesaj vermek ve bunu yaparken de vatandaşlarımıza ikramda bulunmak istedik. İkinci günü bugün. Birinci günü Kumkapı restoranlar bölgesinde yaptık ve orada yaklaşık 17 bin kişiye balık ekmek ve deniz ürünleri dağıttık. Bugün burada 2 bin kişilik balık ekmek dağıtıyoruz." diye konuştu.

Duranoğlu, daha sonra etkinlik alanına kurulan mangallarda pişirilen balıkları vatandaşlara ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
balık festivali Fatih Belediyesi KUMDER

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