15 tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak?

Veliler ve öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Aralık ayının bitmesine az bir süre kala herkes "15 tatilin ne zaman başlayacak" sorusunun cevabını arıyor. İşte 15 tatilin başlayacağı tarih...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi yani Sömestr yarıyıl tatili, 20 Ocak 2020 Cuma günü başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2020 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ara tatil programı, 18 Kasım- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanmıştı. İkinci ara tatil ise 6

Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de son bulacak.

