15 tatil süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili kaç gün? Bakan açıkladı...

2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı bugün sona erdi. İlkokul, ortakul ve lise öğrencileri, sömestr tatilinin uzayıp uzamayacağını araştırırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

15 TATİL SÜRESİ UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 24 Ocak ve 4 Şubat arası yarı yıl tatili olarak kabul ediliyor. 15 tatilin uzayıp uzamayacağını merak konusuyken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sömestr tatilinin uzatılmayacağını duyurdu.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

15 tatil, 4 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü, ikinci dönemin ilk dersine girecek.

İkinci dönem ara tatili, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022 tarihinde öğrencilere dağıtılacak.



