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15 tatil uzadı mı? Okullarda yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzatıldı mı?

30.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatili hakkındaki detaylar merak ediliyor. Omicron varyantı sonrası 15 tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi. Artan vaka sayıları sonrası öğrenciler ve veliler takvimde bir güncelleme yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki 15 tatil uzadı mı? Okullarda yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte sömestr tatili bitiş tarihi ve detaylar...

15 tatil uzadı mı? Okullarda yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzatıldı mı?

Çoğalan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle yarı yıl tatilinin uzatılabileceğine yönelik veli ve öğrencilerin beklentileri artarken beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

15 TATİL UZATILDI MI?

Pandemi sebebiyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık ara sonrası 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının sonrasında öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü tekrardan okullarda olmuş olacak. 15 tatil ise uzatılmayacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihinde yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

İstanbul’un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni’ne katılım gösteren Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer ayrıca konuşmasında şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah.”

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