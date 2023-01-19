15 TATİL uzatıldı mı? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile sömestr tatil günleri

Bilindiği üzere 14 - 18 Kasım 2022'de birinci tatil yapıldı, 17 - 20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Bu tatil günlerinin dışında birde yarıyıl tatili bulunuyor. Öğrenciler senenin ilk karnelerini alarak sömestr tatiline çıkacaklar. Bir çok vatandaş yarıyıl tatilinin detaylarını sorguluyorlar. İşte 15 tatil hakkında merak edilen detaylar...

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında hayata geçirdiği uygulama ile birlikte yeni tatil sistemine geçti. Okullarda 13 hafta süren yaz tatili süresi kısaltılarak 11 haftaya düşürüldü. Öğrencilerin dönem içerisinde dinlenebilmesi için birinci ve ikinci dönem ara tatil uygulanmaya başlandı.

Bazı Avrupa Ülkeleri okullarda uyguladığı tatil sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Kış turizminin canlandırılması böyle bir adım atılacağı konuşulanlar arasında. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatili tarihlerini uzatmasına ilişkin resmi bir açıklama veya çalışma bulunmuyor.

Sosyal medya ve diğer platformlarda gündeme gelen iddialar gerçeği yansıtmıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatil 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında uygulanacak ve hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül 2022’de başladı.

İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri ilk ara tatilini 14-18 Kasım’da yaptı.

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

