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  4. 15 tatil (yarıyıl tatili) heyecanı! Karneler saat kaçta verilecek? MEB, karnelerin verileceği saati duyurdu mu?

15 tatil (yarıyıl tatili) heyecanı! Karneler saat kaçta verilecek? MEB, karnelerin verileceği saati duyurdu mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

15 tatil 17 Ocak cuma (bugün) başlıyor. Okullarda öğrenciler yarıyıl ve karne heyecanı yaşarken veliler "Karneler saat kaçta verilecek? Öğrenciler karnelerini saat kaçta alacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki, MEB'den karnelerin verilecekeği saatle ilgili bir açıklama geldi mi? İşte sömestir tatiliyle ilgili tüm detaylar...

15 tatil (yarıyıl tatili) heyecanı! Karneler saat kaçta verilecek? MEB, karnelerin verileceği saati duyurdu mu?

Karne heyecanı başladı. Okullarda bugün karneleri vermek için ders zili çalarken, yüzbinlerce öğrenci ve veli karnelerin saat kaçta verileceğini merak ediyor. Karnelerin verilmesinin ardından pek çok aile yaptıkları sömestir tail planlarımnı hayata geçirecek. Peki 17 Ocak Cuma günü karneler saat kaçta verilecek? İşte ayrıntılar…

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? MEB DUYURDU MU?

17 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların ilk dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrencilerin karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticiler veya öğretmenlere danışması gerekiyor.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu sene 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona eren birinci dönemin ardından, ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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