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15 tatilde tavuklarını görüntülü arayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’den kazandığı Samsun’un Kavak ilçesindeki Fen Lisesinde tavuklarıyla okuyan bir öğrenci, çok sevdiği tavuklarından sömestır tatilinde ayrı kalacak.

Kocaeli’den kazandığı Samsun’un Kavak ilçesindeki Fen Lisesinde tavuklarıyla okuyan bir öğrenci, çok sevdiği tavuklarından sömestır tatilinde ayrı kalacak. Öğrenci, tavuklarını arkadaşları aracılığıyla görüntülü olarak takip edecek.
Hayvanlara ve doğaya karşı çok fazla ilgisi olan 14 yaşındaki Berkant Tatlı, Samsun’daki Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesini kazanmıştı. Yatılı olarak liseye okuyacak Berkant Tatlı’nın en büyük sıkıntısı tavuklarından ayrılacak olmasıydı. Berkant Tatlı’nın isteksiz tavırlarını gören ailesi, okul yönetimiyle görüşerek tavukları için bir çözüm yolu aradı. Okul yönetimi de Berkant Tatlı’nın hayvan sevgisine kayıtsız kalmayarak kümesi ve tavukları okul bahçesine getirmesine müsaade etmişti. Okulun ilk dönemini tavuklarıyla beraber mutlu bir şekilde geçiren Tatlı, şimdi ise 15 tatil için tavuklarından ayrılmak zorunda kalacak. Tavuklarını Kavaklı arkadaşlarına ve okulun bekçisine emanet eden Tatlı, tavuklarını telefonla görüntülü olarak arayarak hasret giderecek.

"15 gün tavuklarımdan ayrı kalacağım"
Tavuklarından ayrılacağı için üzgün olduğunu belirten Tatlı, "15 gün tavuklarımdan ayrı kalacağım. Okulumuzun bekçisi ve okuldan bazı arkadaşlarım tavuklara bakacak. İstediğim zaman tavuklarımı görüntülü arayıp bakabileceğim. Onun için fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onları özleyeceğim" dedi.

"Berkant’ın gözü arkada kalmayacak"
Berkant’ın tavuk sevgisini bütün aşıladığını söyleyen Biyoloji Öğretmeni Tuncay Çandar, "Ara tatilde Berkant’ın gözü arkada kalmayacak. Okulumuzun hizmetlileri, bekçimiz ve Kavaklı öğrencilerimiz bizzat ilgilenecekler. Berkant da cep telefonu ile tavuklarını görüntülü arayabilecek" diye konuştu.
Tavukları özleyeceklerini belirten diğer öğrenciler de, tavukların okula farklı bir hava kattığını belirttiler.

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