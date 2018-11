70 yaşındaki dede 15 telefonuyla her gece pokemon avlıyor

Tayvan'da yaşayan 70 yaşındaki Chen San-yuan, çoğu yaşıtı akıllı telefon bile kullanmazken, sahip olduğu 15 adet telefon üzerinde her gün 'Pokemon Go' adlı oyunu oynuyor.

Bisikletine kurduğu özel bir düzenek sayesinde tüm telefonlarını aynı anda kullanabilen Chen, bisikletin sepetinde taşıdığı harici yedek bataryalar sayesinde de saatlerce kesintisiz olarak 'Pokemon avı' yapabiliyor.

Oyunu 2016'da ilk çıktığında torunundan öğrendiğini söyleyen yaşlı adam, "O zaman sadece bir telefon kullanıyordum ve sürekli oynuyordum. Bir ay sonra üç telefona çıkardım, sonra altı, sonra dokuz, on iki ve on beş... Öyle oldu." diyor.

Emekli olduğu için oyun oynamaya vakit ayırabildiğini belirten Chen, oyundaki sanal paraları satın almak için her ay ortalama 300 Amerikan Doları (yaklaşık 2 bin 125 TL) harcadığını ifade ediyor.

Yaşadığı mahallede herkesin tanıdığı ve 'Pokemon Dede' lakabını alan Chen, kendisine asıl motivasyon veren şeyin aynı oyunu oynayan arkadaşlarla tanışmak olduğunu dile getiriyor.

Nintendo Co ve Niantic Inc şirketleri tarafından 2016 Temmuz'unda geliştirilen 'Pokemon Go' oyunu bir anda çok fazla ünlü olmuş ve tüm gençeleri sokağa dökmüştü. Oyun, artırılmış gerçeklik kullanılan, yani gerçek dünya ile etkileşim halinde oynanan oyunlar arasında en başarılısı olarak değerlendiriliyor.