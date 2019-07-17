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"15 Temmuz, 21. yüzyıl destanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ Adliyesinde "15 Temmuz Şehitler Köşesi" oluşturuldu - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç: - "15 Temmuz Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi bir Türk destanıdır"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk milletinin kahramanlıklarıyla tıpkı Çanakkale ve İstiklal harplerinde yazdığı destanın aynısını yazdığını söyledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül ve Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Tekirdağlı Münir Alkan'ın kabrini ziyaret etti.

Daha sonra adliyede oluşturulan "15 Temmuz Şehitler Köşesi"nin açılışında konuşan Başsavcı Karakoç, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletin iradesine karşı FETÖ'nün bir darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını vurgulayan Karakoç, şunları kaydetti:

"Devletin içine yerleştirilen kişileri yine millete karşı silah gibi kullanan FETÖ yargı ve emniyet içindeki unsurlarıyla sahnelediği 17-25 Aralık yargı darbesiyle ulaşamadığı emelini gerçekleştirmek, milletin birliğine, inancına, millet iradesi ve demokrasiye karşı son darbeyi indirmek için ordu içindeki mensuplarını devreye soktu. Bu seferde karşısında genci, yaşlısı, kadını, erkeği topyekun Türk milletini bulmuştur.

15 Temmuz, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi bir Türk destanıdır. 251 şehidi, binlerce gazisiyle gerçek bir 21. yüzyıl destanıdır. Ne mutlu bu destanın kahramanı asil Türk milletinin evlatlarına ne mutlu 15 Temmuz'un isimsiz şehit ve gazilerine."

Konuşmanın ardından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Köşesi'ne karanfil bırakıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köşesi Tekirdağ

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