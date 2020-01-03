HABER
  4. 15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu

15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz’un üzerinden 4 yıl geçti ama acıları hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

15 Temmuz’un üzerinden 4 yıl geçti ama acıları hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Antalya’da düzenlenen programda bir araya gelen şehit ailelerinin gözyaşları sel oldu, şehitlere dualar edildi.

15 Temmuz Derneğinin Antalya’da düzenlediği "15 Temmuz Şehit Aileleri Kampı" başladı. Kampın açılış programında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile çok sayıda şehit ailesi katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Ertem, 15 Temmuz’da milletin yurdun her köşesinde ayakta olduğunu ifade ederek, "Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan kardeşlerimizi gördük, Boğaz Köprüsü’nde şehitlerimizin gazilerimizin direnişine hep beraber şahit olduk. O gece okunan ezanlar selalar yüreğimize bir başka dokunuyordu. Minarelerden yükselen bu davet milletimizin yeniden dirilişiydi. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı talimat üzere o gece kadın, çocuk, genç, yaşlı hep birlikte ellerimizde Türk bayraklarıyla vatanımıza, milli iradeye sahip çıkmak için meydanlardaydı" ifadelerinde bulundu.

"Kaçaklar yakalanmaya devam ediliyor"
Ertem, "Bugün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan FETÖ terör örgütü üyeleri yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Biz de bakanlık olarak avukatlarımızla birlikte yargı süreçlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte şehit ailelerimizin, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduk. Sizler de milletimiz de müsterih olun, hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Suçlular hukuk önünde hesap vermeye devam edecek, halen kaçak durumda olanları da emniyet güçlerimiz tek tek yakalamaya devam ediyor" diye belirtti.

Karaloğlu: "Daha çok 15 Temmuz yaşarız"
Programda konuşan Vali Karaloğlu da, karanlık 15 Temmuz gecesinin milletin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha erdirildiğini ifade etti. İhanetin unutulmaması gerektiğini söyleyen Karaloğlu, "Şehitlerimizi unutursak, gazilerimizin fedakarlığını unutursak emin olun daha çok 15 Temmuz yaşarız. Onun için 15 Temmuz’u ve şehitlerimizi unutmayacağız. Bu buluşmaları önemsiyoruz her 3 buluşmada da Antalya Valisiydim, size ev sahipliği yapmak büyük bir şeref oldu. Umarım 4’üncüsünde de 5’incisinde Antalya’da olursam ağırlamaktan şeref duyacağım ve her türlü desteği vereceğime söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Şebik: "58 ilden şehit aileleri var"
Dernek Başkanı Şebik ise, bu programlarda hem acıların paylaşıldığını hem de muhabbetlerin oluştuğunu belirtti. "Şehitlerimiz terk-i diyar eylediler, kahramanca vatanlarını savundular" diyen Şebik, "Bundan sonraki mücadele bizlerin. Başta onların unutulmaması, onların yolunda devam ederek hayatı idame ettirmemiz bizim için yegane unsur. Şu an burada 58 farklı vilayetten kıymetli konuklarımız var. O gün 1 yaşında olan kızımız bugün 4 yaşında. Kürdü, Türkü demeden, genci yaşlısı demeden aynı yolda mücadele ettik. Şimdi bundan sonra bize düşen onların yolunda yürümek" mesajını verdi.

"Bize emanet oğlu şimdi 5 yaşında"
Kardeşini İstanbul’da kaybeden ve tüm şehit ailelerinin bir arada aynı acıyı paylaştığını ifade eden Sevinç Menteş, "Bir aile gibi olduk hepimiz birbirimizi tanıyoruz o gece hepimiz aynı acıyı hissettik" dedi.

Şehit olan Mustafa Kaymakçı’nın annesi Aysel Kaymakçı da, "Duygulanıyorum, ağlamak istiyorum ağlayamıyorum, gülmek istiyorum gülemiyorum, gerçekten anlatılacak bir duygu değil. Ben oğlumu kaybettim, basından duymuş, geldi bana ’anne sizi Allah’a emanet ediyorum’ dedi. Şimdi 5 yaşında çocuğu var, emanetini bıraktı gitti" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Antalya’da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldıAntalya’da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı
Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandıAlev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

Alevi ailelerin yaşadığı evleri işaretleyen şüpheli tutuklandı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden 'Irak' uyarısı!

Deniz 30 metre çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı

Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.