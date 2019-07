15 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post Başkan Trump’ın son günlerde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’ye yönelttikleri eleştirilerle öne çıkan dört Demokrat liberal, Kongre üyesi için ‘‘Geri gitmeli ve geldikleri suç dolu ülkelerin onarılması için çalışmalılar. Eminim Nancy Pelosi onlar için bedava uçak bileti ayarlamaktan mutluluk duyacaktır’’ sözlerini öne çıkarıyor. Başkan’ın bu Twitter mesajları Nancy Pelosi’nin de aralarında olduğu Demokratlar’ın dört Kongre üyesini savunmaya geçmesine neden oldu. Pelosi, Trump’ın mesajı için ‘‘ülkeyi bölme amaçlı yabancı düşmanı bir mesaj’’ ifadelerini kullandı. Dört Kongre üyesiyse Trump’ın takvimiyle mücadele etmeye devam edecekleri sözünü verdi ve Başkan’ı beyaz milliyetçilere yaranmaya çalışmakla suçladı. Haberde ‘‘Trump’ın mesajı bir süredir bölünmüş olan Kongre’deki Demokratları birleştirdi’’ deniyor. Kongre’nin Beyaz olmayan dört Demokrat üyesi Massachusetts’ten Ayanna Pressley, Michigan’dan Rachida Tlaib, New York’tan Alexandria Ocasio Cortez ve Minnesota’dan İlhan Omar bir süredir Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi kendilerine ayrımcılık yapmakla suçluyordu. Haberde Trump’ın dört Kongre üyesine Twitter’dan ‘‘ülkenize dönün’’ demesi Göç ve Gümrük Muhafaza yetkililerinin sınırdışı edilmesi planlanan yasa dışı göçmenlere yönelik baskınları başlattığı haftasonuna denk geldiğine de dikkat çekiliyor.

New York Times Pekin ve Washington’daki ticaret savaşının sonucu olarak Çin’in ekonomik büyümesinin son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini yazıyor. Çinli yetkililerin ekonomik büyümenin Nisan-Haziran ayları arasında geçen yıla oranla yüzde 6,2 olduğunu belirttikleri haberde bu rakamın birçok ülkenin imreneceği bir rakam olmasına rağmen Çin’de çeyrek raporlarının modern biçimde tutulmaya başladığı 1992’den bu yana kaydedilen en düşük büyüme hızı olduğunun altı çiziliyor. Çin ve ABD arasında ticaret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı 10 Mayıs’ta açıklanmış ve Başkan Trump Çin ürünlerine konan gümrük vergilerini arttırmıştı, bu da Çinli tüketicinin güveninin sarsılmasına neden olmuştu. Habere göre ayrıca hükümetin Mayıs sonunda bir bankaya el koyması da finansal güvenin sarsılmasına neden oldu. Gazaeteye konuşan Çin İstatistik Bürosu sözcülerinden Mao Shengyong ‘‘Hem içte hem de dışta ekonomik koşullların ciddi olduğunu, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını, dış istikrarsızlıkların ve belirsizliklerin arttığını ve içeride kalkınmada yaşanan dengesizliğin hala ciddi olduğunu, tüm bu nedenlerle ekonominin baskı gördüğünü söyledi. Özellikle ihracat konusundaki aylık ekonomik verilerse ikinci çeyreğin güçlü başladığını ancak daha sonra yavaşladığını gösteriyor.

Wall Street Journal ise haftasonunda başlaması planlanan Göç ve Sınır Muhafaza’nın yasa dışı göçmenlere yönelik büyük çaplı baskınlarının şimdlik beklendiği gibi büyük ölçekli olmadığını yazıyor. Gazeteye göre haftasonundaki baskınlar yalnızca New York’ta iki mahallede yapıldı; bunlar Manhattan’ın Harlem bölgesi ve Brooklyn’in Sunset Park mahallesi. Konuyla ilgili gazeteye açıklama yapan yetkiliye göre Göç ve Sınır Muhafaza çalışanlarının evlere girişine izin verilmedi çünkü bu kişilerin evlere girerek arama yapmaları için izinleri yok. Kurumun New York ofisinden yetkilierse süregelen baskınlarla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı. Açıklamada kurum için önceliğin ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve sınır güvenliğine tehdit oluşturan yasa dışı göçmenleri tutuklayarak ülkeden çıkarmak olduğu belirtildi. Ancak habere göre haftasonunda yapılan gözaltıların Başkan Trump’ın haberini verdiği büyük baskının bir parçası olup olmadığıyla ilgili de şüpheler var. Zira Trump bundan bir ay önce de baskınların başlayacağına dair benzer bir açıklama yapmış, ancak aralarında göç yetkililerinin güvenliğinin sağlanmasının da bulunduğu çeşitli kaygılar nedeniyle baskınlar ertelenmişti. Bazı Demokratlarsa Başkan Trump’ı baskınları kullanarak seçmen kitlesinin desteğini almaya çalışmakla eleştiriyor. Bunlardan biri de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio. Blasio Pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın sınırları güvenli hale getirmeye çalışmadığını belirtti ve ‘‘O Amerika’yı yeniden nefret eder hale getirmeye çalışıyor’’ ifadelerini kullandı.