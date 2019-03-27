"15 Temmuz, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ecdadımız Anadolu coğrafyasında altın harflerle nice büyük zaferler yazmıştır, Anadolu coğrafyasında maalesef nice ihanetlerle de karşılaşmıştır ama Türkiye'nin tarihini bilenler olarak, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün yapmaya kalktığı o ihanet, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir, en kanlı ihanettir, en hain plandır." dedi.

Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlere birkaç gün kaldığını hatırlatarak, 31 Mart'ın yerel seçim olmasına rağmen genel seçim hüviyeti kazandığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin son 6 yılda önemli badireler atlattığına dikkat çekerek, 7 Şubat'ta MİT Müsteşarının FETÖ'cü polis ve savcılar tarafından ifadeye çağrıldığını, arkasından Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık ve 6-8 Ekim olaylarının geldiğini anlattı.

"Tam rahatladık" derken 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü savcıların yapamadıklarını bu sefer FETÖ'nün kul kölesi olan asker kılıklı eşkıyaların yapmaya çalıştığını aktaran Kurtulmuş, "Sizin paranızla, bu masum milletin, bu fukara milletin parasıyla alınan uçaklardan bombalar yağdırdılar. Helikopterlerle insanlara ateş açtılar, tanklarla insanların üstünden geçtiler, 251 kardeşimiz şehit oldu. O akşam meydanlarda, Gebze'nin meydanında da insanlar toplandı, 'Ya Allah bismillah' diyerek, bayrağına, vatanına, ezanına, dinine, mukaddesatına sahip çıktı, FETÖ'cü eşkıyayı bir gece içinde mağlup etti." diye konuştu.