15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, ülkesinin üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini vurguladı.

Stefanovic, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı" etkinliğine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i temsilen katıldı.

Etkinlikte konuşan Stefanovic, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin Sırbistan için de büyük önem taşıdığına işaret ederek "Üç yıl önceki darbe girişiminde Türk halkı ve devletini yenebileceğini düşünenler, Türk halkından güçlü ve etkili bir cevap aldı. Türk halkının isteğine saygı duyulmalı zira halkın söylediği kanundur." dedi.

Sırbistan'ın üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini belirten Stefanovic, "Türkiye ile her türlü terör ve organize suça karşı mücadele etmek istiyoruz. İki ülkenin cumhurbaşkanları Vucic ve Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle iki ülke arasındaki iş birliği her alana yansımış durumda." değerlendirmesinde bulundu.