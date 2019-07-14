"15 Temmuz bir demokrasi zaferidir"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 15 Temmuz'un bir demokrasi zaferi olduğunu, yaşanan bu tecrübenin gelecek nesillere bırakılacak son derece anlamlı bir siyasi kazanım ve miras olarak hatırlanacağını belirterek, bugün milletimizin ve demokrasimizin çok daha güçlü, ülkemizin çok daha itibarlı olduğunu bildirdi.

Balcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, darbe girişiminin 3. yılında şehitlerin aziz hatıralarına ve onların kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dediğini hatırlatan Balcı, "Hatırlayın, CNN Türk'ten Hande Fırat'a 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' dediği an, bu aziz millet demokrasiye, bayrağa, devlete olan inancını, sahaya çıkarak ispat etti." ifadelerini kullandı.

Balcı, Gazi Meclis'in bir kez daha "milli irade" dediğini, o gün TBMM'ye yeni bir "Gazi" unvanı daha kazandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: