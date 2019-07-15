HABER

15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da 15 Temmuz şehitlerine anısına düzenlenen bisiklet yarışı, Marmaris'te ödül töreniyle son buldu.

15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da 15 Temmuz şehitlerine anısına düzenlenen bisiklet yarışı, Marmaris'te ödül töreniyle son buldu.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediği '15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yarışı'na, 81 ilden ve 4 ülkeden 212 sporcu katıldı. İl merkezinden saat 11.00'de start alan bisikletliler, 65 kilometrelik yolu 1 saat 20 dakikada tamamladı. Bisikletçiler, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'e ulaşarak turu tamamladı. Sporcuları, kent protokolü ile izleyiciler karşıladı.
Yarışın ardından ödül törenine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, etkinliğe 81 ilden yaklaşık 8 bin sporcunun katıldığını belirtti. Kurulan platformda dereceye giren sporculara; Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, iş insanı Serkan Yazıcı, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran tarafından çeyrek altın, kupa ve madalyaları verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
DERECEYE GİRENLER
Büyükler kategorisinde Pamukkale Gençlikspor'dan Emin Koçan 1'nci, Pamukkale Gençlikspor'dan Süleyman Urcu 2'nci ve bireysel yarışan Gökhan Uzuntaş 3'ncü oldu. Gençler kategorisinde Antalya Gençlikspor'dan Bülent Mihraç Korkmaz 1'nci, Taşkent Gençlikspor'dan Fatih Deniz 2'nci ve Mardin Gençlikspor'dan Ahmet Can Akpınar 3'ncü oldu. Yıldız Erkek A kategorisinde Taşkent Gençlikspor'dan Ahmet Maral 1'nci, Taşkent Gençlikspor'dan Hüseyin Özkarataş 2'nci ve Taşkent Gençlikspor'dan Muhammet Talha Vanlı 3'ncü oldu. Yıldız Erkekler B kategorisinde ise; Taşkent Gençlikspor'dan Ali Küçük 1'nci, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ömer Güzeloğlu 2'nci ve Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Serdar Gedik 3'ncü oldu.
FOTOĞRAFLI

15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Şehit ve gazi aileleri ile şehit kabirleri ziyaret edildiŞehit ve gazi aileleri ile şehit kabirleri ziyaret edildi
İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de fotoğraflarla hatırlattıİHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de fotoğraflarla hatırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

Ve başladı! Akın ediyorlar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.