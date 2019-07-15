15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da 15 Temmuz şehitlerine anısına düzenlenen bisiklet yarışı, Marmaris'te ödül töreniyle son buldu.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediği '15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yarışı'na, 81 ilden ve 4 ülkeden 212 sporcu katıldı. İl merkezinden saat 11.00'de start alan bisikletliler, 65 kilometrelik yolu 1 saat 20 dakikada tamamladı. Bisikletçiler, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'e ulaşarak turu tamamladı. Sporcuları, kent protokolü ile izleyiciler karşıladı.

Yarışın ardından ödül törenine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, etkinliğe 81 ilden yaklaşık 8 bin sporcunun katıldığını belirtti. Kurulan platformda dereceye giren sporculara; Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, iş insanı Serkan Yazıcı, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran tarafından çeyrek altın, kupa ve madalyaları verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

DERECEYE GİRENLER

Büyükler kategorisinde Pamukkale Gençlikspor'dan Emin Koçan 1'nci, Pamukkale Gençlikspor'dan Süleyman Urcu 2'nci ve bireysel yarışan Gökhan Uzuntaş 3'ncü oldu. Gençler kategorisinde Antalya Gençlikspor'dan Bülent Mihraç Korkmaz 1'nci, Taşkent Gençlikspor'dan Fatih Deniz 2'nci ve Mardin Gençlikspor'dan Ahmet Can Akpınar 3'ncü oldu. Yıldız Erkek A kategorisinde Taşkent Gençlikspor'dan Ahmet Maral 1'nci, Taşkent Gençlikspor'dan Hüseyin Özkarataş 2'nci ve Taşkent Gençlikspor'dan Muhammet Talha Vanlı 3'ncü oldu. Yıldız Erkekler B kategorisinde ise; Taşkent Gençlikspor'dan Ali Küçük 1'nci, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ömer Güzeloğlu 2'nci ve Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Serdar Gedik 3'ncü oldu.

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