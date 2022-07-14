15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da borsa açık mı? 15 Temmuz'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Millli Birlik Bayramı resmi tatildir.

İşte Borsa resmi tatil günleri:

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

