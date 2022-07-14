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15 Temmuz'da borsa açık mı? 15 Temmuz'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

14.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım sürerken vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 15 Temmuz'da borsa açık mı? 15 Temmuz'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

15 Temmuz'da borsa açık mı? 15 Temmuz'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da borsa açık mı? 15 Temmuz'da Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Millli Birlik Bayramı resmi tatildir.

İşte Borsa resmi tatil günleri:

borsa

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Borsa İstanbul 15 temmuz
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